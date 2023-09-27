В Карелии заменят импорт рыбных кормов из стран Евросоюза отечественными аналогами

В республике налаживают производство кормовых концентратов.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Карелии 26 сентября, в республике реализуют проекты по импортозамещению рыбных комбикормов.

«Запуск и модернизация производств в республике сможет не только полностью обеспечить внутреннюю потребность региона, но и внесет важный вклад в стабильное развитие всей российской аквакультуры», — подчеркнули в источнике.

В пресс-службе отметили, что в последние годы на российском рынке основной рост аквакультуры происходит за счет разведения лосося и форели, что определяет стабильно высокий спрос на рыбные комбикорма.

В 2022 году карельские рыбоводные хозяйства столкнулись с проблемой импортозамещения кормов: основными поставщиками продукции на тот момент были страны Евросоюза: Финляндия, Дания, Норвегия, Франция, Италия и другие. Тогда доля европейского импорта рыбных комбикормов в Карелию составляла около 85%.

На сегодняшний день в республике реализуют сразу несколько проектов по импортозамещению западной продукции. Пилотным в регионе стал проект, реализованный в 2017 году в Петрозаводске. Завод по производству рыбных комбикормов «Карельские рыбные заводы» мощностью до 7,5 тысяч тонн в год был ориентирован на обеспечение собственных нужд группы компаний.

С 2022 года продукцию завода стали поставлять и на другие форелевые хозяйства. Проект реализует известный в республике предприниматель Николай Федоренко. Строительство нового производства мощностью 50 тысяч тонн в год на базе бывшего кирпичного завода в поселке Березовка Кондопожского района планируют завершить уже в следующем году.

Дополнительно крупные комбикормовые заводы суммарной мощностью свыше 60 тысяч тонн планируют построить ООО «Академ Фид», ООО «Торговый дом «Карельский». Продукция новых комбикормовых заводов позволит удовлетворить спрос не только наших форелеводов, но и закрыть потребность в кормах других регионов России, отметили в источнике.