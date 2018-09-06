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Новости. Экономика
15:48, 06 Сентября 2018

В Карелии запланировано повышение ряда налогов

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Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в парламент республики законопроект, предусматривающий частичную оптимизацию налоговых льгот и повышение ставок некоторых налогов для бизнеса.

Проектом закона предлагается отменить пониженные налоговые ставки в отношении отдельных налогоплательщиков, сообщают "Вести Карелии".

Кроме того, проектом закона предусматривается введение ограничения по предоставлению льготы по налогу на имущество для организаций, являющихся собственниками объектов линейной части магистральных газопроводов.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Саныч
2018-09-06 17:29:24
Не удивлен.
Мизантроп
2018-09-06 17:27:21
Карелия уже планирует воровство, ничего необычного, за республику обидно, люди пашут, а правительство планирует.
Серж
2018-09-06 15:52:43
Ну Ну , вас еще местных не хватало , давайте добьем народ , и толкнём на баррикады .
Гость
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