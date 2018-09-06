В Карелии запланировано повышение ряда налогов

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в парламент республики законопроект, предусматривающий частичную оптимизацию налоговых льгот и повышение ставок некоторых налогов для бизнеса.

Проектом закона предлагается отменить пониженные налоговые ставки в отношении отдельных налогоплательщиков, сообщают "Вести Карелии".

Кроме того, проектом закона предусматривается введение ограничения по предоставлению льготы по налогу на имущество для организаций, являющихся собственниками объектов линейной части магистральных газопроводов.

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