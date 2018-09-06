В Карелии запланировано повышение ряда налогов

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Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в парламент республики законопроект, предусматривающий частичную оптимизацию налоговых льгот и повышение ставок некоторых налогов для бизнеса.
Проектом закона предлагается отменить пониженные налоговые ставки в отношении отдельных налогоплательщиков, сообщают "Вести Карелии".
Кроме того, проектом закона предусматривается введение ограничения по предоставлению льготы по налогу на имущество для организаций, являющихся собственниками объектов линейной части магистральных газопроводов.
Подробнее читайте в материале издания.
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