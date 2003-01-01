В Карелии запретили продажу алкоголя 1 сентября

В первый день осени на всей территории республики будет действовать запрет на продажу спиртного.

Министерство промышленности и торговли Карелии напомнило о запрете продажи алкоголя в День знаний.

Под ограничение попадает вся алкогольная продукция, включая слабоалкогольные напитки — пиво, сидр, медовуху. Запрет связан с проведением праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года.

За нарушение запрета предусмотрены серьезные штрафы. Должностные лица могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа возможна конфискация алкогольной продукции.

