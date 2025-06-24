В Карелии запретили публиковать информацию о вражеских беспилотниках

Под запрет также попало распространение фото- и видеоматериалов о расположении объектов Минобороны России, систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, мостов и иных критически важных и потенциально опасных объектов на территории Карелии.

Оперативный штаб Карелии для обеспечения безопасности жителей региона запретил публиковать и распространять фото- и видеоматериалы, которые могут раскрыть места расположения сил и средств Министерства обороны России, видов боевой техники. Под ограничение попало и размещение информации о расположении систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, мостов, объектов промышленности и оборонно-промышленного комплекса, ЖКХ и иных критически важных и потенциально опасных объектов на территории Карелии.



Не допускаются также публикация и распространение информации об возможном использовании и последствиях применения в республике беспилотных летательных аппаратов, в том числе сведения, которые могут указать их тип, места нахождения, траектории полета, атакованные объекты и факты поражения БПЛА.



Решением оперштаба Карелии предусмотрено, что запреты не распространяются на работу уполномоченных органов власти. Указанные материалы могут размещать средства массовой информации, учрежденные исполнительными органами и органами местного самоуправления региона, включая их аккаунты и официальные страницы в соцсетях.



За неисполнение установленных ограничений к нарушителям могут быть применены меры ответственности.



Любую информацию о пролетах БПЛА, местах их падения необходимо сообщать по телефону 112 либо по телефону дежурной службы УФСБ России по Республике Карелия 78-52-03.