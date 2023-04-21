В Карелии запускают для туристов авиаэкскурсии над Ладогой

Туристы смогут увидеть Ладожские шхеры с борта вертолета.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на администрацию Сортавальского поселения, гости республики смогут облететь Ладожские шхеры на вертолете МИ-8. На один полет может записаться 16 человек. Каждый день предполагается три вылета: в 11:00, 13:00 и 15:00.

Ранее сообщалось, по городу Сортавала до Валаамского причала будет ходить «Ладожская Нерпочка».