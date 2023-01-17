В Карелии запускают вечерние авиарейсы до Москвы

В конце января в Карелии появятся вечерние авиарейсы по маршруту «Петрозаводск – Москва».
С 27 января авиапредприятие «Северсталь» вводит дополнительные вечерние рейсы по пятницам и воскресеньям, сообщили в региональном Минтрансе.
Из аэропорта «Петрозаводск» самолеты будут отправлять в «Шереметьево» в 20.45. Отправление из Москвы - в 18.25.
До российской столицы и обратно будут летать самолеты Bombardier CRJ 200.
Напомним, утренние рейсы «Москва - Петрозаводск» выполняются по прежнему расписанию из Домодедово в ежедневном графике.
Ранее наше издание сообщало о том, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту «Москва – Петрозаводск».
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