В Карелии запускают вечерние авиарейсы до Москвы

В конце января в Карелии появятся вечерние авиарейсы по маршруту «Петрозаводск – Москва».

С 27 января авиапредприятие «Северсталь» вводит дополнительные вечерние рейсы по пятницам и воскресеньям, сообщили в региональном Минтрансе.



Из аэропорта «Петрозаводск» самолеты будут отправлять в «Шереметьево» в 20.45. Отправление из Москвы - в 18.25.



До российской столицы и обратно будут летать самолеты Bombardier CRJ 200.



Напомним, утренние рейсы «Москва - Петрозаводск» выполняются по прежнему расписанию из Домодедово в ежедневном графике.



Ранее наше издание сообщало о том, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту «Москва – Петрозаводск».