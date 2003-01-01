В Карелии запустили чат-бота МФЦ в мессенджере MAX

В Карелии начал работу чат-бот МФЦ в мессенджере MAX,который позволяет жителям республики записываться на прием, проверять статус обращений и получать информацию о работе центров госуслуг без обращения к операторам.

Правительство Карелии сообщает о запуске нового сервиса для получения государственных услуг. С сентября 2025 года жители республики могут обращаться в МФЦ через чат-бота в национальном мессенджере MAX.

Сервис работает круглосуточно и позволяет:

· записаться на прием в удобное время

· узнать адрес и график работы отделений МФЦ

· проверить статус обращения

· оценить качество обслуживания

· отменить запись на прием

Для использования чат-бота необходимо установить мессенджер MAX и найти в нем официального бота МФЦ Карелии. Новая услуга призвана упростить взаимодействие граждан с центрами госуслуг и сократить время ожидания в очередях.