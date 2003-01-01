В Карелии запустили новый автобус по маршруту «Сегежа-Валдай»

Траспортное сообщение между Сегежей и Валдаем возобновили.
Сегодня, 10 сентября, по маршруту «Сегежа-Валдай» отправится новый автобус, сообщили власти района.
— Расписание пока формируется. Власти района учтут пожелания жителей. Сегодня автобус пойдет в 16.00 часов от остановки «Аста». 11 сентября отправление будет в 17.00 (далее смещение на час).
Напомним, состояние старого автобуса было неудовлетворительным: постоянные поломки и отмены рейсов. Для решения проблемы Сегежскому округу выделили более 3 миллионов рублей на покупку нового автобуса.