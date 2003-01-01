РЕКЛАМА
В Карелии супруги открыли первую ферму по выращиванию чеснока
Сегодня 16:00
Первый в республике сельскохозяйственный проект по выращиванию чеснока в фермерских масштабах заработал в Прионежском районе.

фото: © Григорий Шемет / VK

Реализовать агростартап удалось благодаря победе в федеральном грантовом конкурсе «Агростартап». Инициаторами выступили местные предприниматели - супруги Ольга и Александр Поташевы. Подготовительные работы на участке, который фермеры отмечают за качественный чернозем, велись с июня. Поле было расчищено, выровнено и прошло специальную обработку. В работах активное участие принимает вся семья Поташевых, включая их сына и дедушку.

Первый урожай фермеры планируют собрать в августе следующего года, а на продажу овощ поступит в октябре. По прогнозам, урожайность составит соотношение один к пяти: с одной тонны посадочного материала ожидается получить около пяти тонн готового чеснока.

Ольга Поташева также собирает коллекцию рецептов с использованием чеснока, своим фирменным блюдом она называет пасту с зелёными стрелками чеснока и салом. В дальнейшем она планирует делиться этими рецептами в социальных сетях, сообщил глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Напомним, недавно фермер из Карелии получил золотую медаль на всероссийской аграрной выставке.

 

