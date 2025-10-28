В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

Власти Карелии начинают выдачу льготных кредитов для магазинов, торгующих алкоголем, которые планируют сменить специализацию.
Сумма займа на перепрофилирование одного торгового объекта может достигать 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
— Сейчас мы уже подготовили и реализуем программы в [региональном] Фонде содействия кредитованию. Мы льготные кредиты будем выдавать на перепрофилирование магазинов (алкомаркетов — прим. ТАСС) на 5 млн рублей, — сказал он.
Программа реализуется через Фонд содействия кредитованию региона. Как отметил Парфенчиков, мера направлена на поддержку бизнеса в условиях ужесточения законодательства в сфере розничной продажи алкоголя, известного как закон о борьбе с «наливайками».
При этом глава Карелии акцентировал внимание на сохранении торговой инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. «Будем мониторить, потому что нам важно, чтобы не закрывались магазины в наших небольших поселениях. Важно, чтобы у жителей была возможность приобрести товары первой необходимости», — добавил он.
Новая программа кредитования призвана смягчить последствия ограничительных мер для предпринимателей, которые занимаются продажей алкоголя.
Напомним, что в Карелии принят новый закон об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах.
Ранее мы публиковали материал о том, помогли ли ограничительные меры в Вологодской области.