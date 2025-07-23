Более 20 ДТП с участием лосей произошло в Карелии за последние полгода

В результате подобных аварий пострадали 3 человека.

За первые 6 месяцев 2025 года на дорогах Карелии произошло более 20 аварий с участием лосей, рассказали в Госавтоинспекции республики.

— Из-за неожиданного появления крупного животного столкновение с ним на высокой скорости чаще всего заканчивается сильным повреждением автомобиля и гибелью животного, — рассказали там.

Всего в подобных ДТП пострадали 3 человека.

Во избежание повторения аналогичных происшествий водителей призвали соблюдать скоростной режим и ориентироваться на погодные условия.