В Карелии застрелили волка, который пугал местных жителей и пытался утащить собаку

В Медвежьегорском районе опытные охотники, имеющие разрешение на добычу волка, выследили хищника в лесу.

О том, что в Медвежьегорском районе был добыт волк, пугающий местных жителей, сообщили в Минприроды Карелии.

Как рассказали в ведомстве, во вторник, 14 ноября, на телефон старшего госинспектора охотнадзора по Медвежьегорскому району поступила информация о том, что около 19.00 часов в Медвежьегорске на улице Магистральной волк пытался утащить собаку. Сигнал поступил и в Минприроды Карелии.



Были вызваны два опытных охотника, у которых имелось разрешение на добычу волка. Они проверили близлежащие улицы, где обнаружили следы волка. Следы хищного зверя вели в лес.



Охотники выследили волка в лесу и застрелили.

Жителей Карелии просят незамедлительно сообщать в Минприроды о фактах выхода хищников в населенные пункты республики по номеру телефона: 8 921 222 0525.

Ранее мы сообщали о том, что в Межвежьегорске крупный волк бегал по городским районам. Местные жители сфотографировали волка, замеченного на одной из улиц Медвежьегорска.