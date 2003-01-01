В Карелии завершается ремонт дороги «Суоярви — Койриноя»

Работы ведутся на отрезке с 76 по 83 километр.
В Карелии подходит к концу ремонт участка автомобильной дороги «Суоярви — Койриноя». Как сообщили в правительстве республики, ремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Дорога соединяет Суоярвский и Питкярантский муниципальные округа и ведет к мемориалу «Крест скорби», установленному в память о погибших в советско-финляндской войне. Сейчас дорожники завершают укладку асфальтобетонного покрытия и укрепляют откосы, после чего приступят к установке дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесению разметки.
При проведении работ подрядчик использовал современную технологию — метод холодного ресайклинга. Этот способ позволяет перерабатывать старый верхний слой дороги, смешивать его со специальными добавками и укреплять основание без нагрева.
Технология ранее успешно применялась в Карелии — например, при ремонте подъезда к станции Орзега, дороги «Видлица — Кинелахта — Ведлозеро». Такой метод улучшает качество дорожного основания, продлевает срок службы покрытия и снижает затраты.