В Карелии завершено строительство нового технопарка

Власти региона сообщают о завершении строительства технопарка в Петрозаводке и намерении запустить предприятие в конце лета.

Технопарк "Южная Промзона" представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения в сфере камнеобработки. Об этом сообщили в Минэке Карелии.

Запуск предприятия планируется на август 2020 года. Общая стоимость проекта составит 516,2 млн рублей. Обустройство технопарка (текущий ремонт помещений парка, приобретение и монтаж оборудования) осуществлялся за счет средств инвестора (22%) – 111,6 млн рублей и субсидий из регионального и федерального бюджетов (78%) – 404,6 млн рублей.

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