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В Карелии завершено строительство нового технопарка

Новости. Экономика
09:25, 20 Апреля 2020
фото: Минэк Карелии
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Власти региона сообщают о завершении строительства технопарка в Петрозаводке и намерении запустить предприятие в конце лета.

Технопарк "Южная Промзона" представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения в сфере камнеобработки. Об этом сообщили в Минэке Карелии.

Запуск предприятия планируется  на август 2020 года. Общая стоимость проекта составит 516,2 млн рублей. Обустройство технопарка (текущий ремонт помещений парка, приобретение и монтаж оборудования) осуществлялся за счет средств инвестора (22%) – 111,6 млн рублей и  субсидий из регионального и федерального бюджетов (78%) – 404,6 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-04-20 12:01:59
Да к августу ни малого, ни среднего бизнеса не будет. А вообще интересно: построить построили, а что делать не знают. Может на эти деньги реальное производство надо было бы запустить? Или сложно? Так проще?
Leopol'd
2020-04-20 10:58:10
Понятно "завод по производству...". А здесь непонятный "технопарк", у которого ни задач, ни реальных целей и дел. Но бюджет освоен. Может и пожар случится, как у лесников каких-то случилось.
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