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В Карелии завершено строительство визит-центра «Беломорские петроглифы»

Новости. Экономика
12:00, 17 Июля 2025
фото: © Минэкономразвития Карелии

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На объекте в местечке Залавруга в Беломорском районе завершены основные строительные работы, ведется благоустройство территории.

Проводится работа по получению необходимой документации для ввода визит-центра в эксплуатацию.

О завершении основных строительных работ сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. В здании разместился музей, конференц-зал, небольшая гостиница и кафе. На финальном этапе — благоустройство территории. Есть большая парковка на 67 машин плюс дополнительные места для автобусов. После получения необходимой в таких случаях документации, визит-центр начнет свою работу. Здесь будут созданы как минимум 75 рабочих мест.

— Современный комплекс, новая дорога и мост через протоку Кислый Пудас, построенные ранее, — все это будет работать на экономику Беломорского района прежде всего и на развитие республики в целом, — сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Строительство комплекса у петроглифов обошлось республике почти в полтора миллиарда рублей. Значительную часть этих средств Карелия получила по индивидуальной программе развития республики.

Беломорские петроглифы — признаны «Юнеско» достоянием человечества — это серьезная точка притяжения как для туристов, так и для частных инвесторов. Новый визит-центр — еще одна точка роста не только для экономики Беломорского района, но и всей Карелии.

Напомним, создание такого же объекта с инфраструктурой планируется и на территории онежских петроглифов. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 1,4 млрд рублей.

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