РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Новости

Туман окутает Карелию 30 октября

17:00

Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

16:46

Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

16:32

В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

16:16

230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

16:02

Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

15:37

В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

15:25

«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

15:16

Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

14:59

Билайн признали самым безопасным оператором

14:50

Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

14:41

«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

14:19

13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

13:56

Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

13:24

«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

12:56

Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

12:33

В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

12:09

Огонь едва не уничтожил квартиру на севере Карелии

11:11

В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

10:43

Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

10:18

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Названы самые востребованные профессии в Карелии

21:48

Инфляция в Карелии в сентябре ускорилась до 8,78%, опередив общероссийский показатель

21:25

Житель Карелии убил знакомого из-за конфликта

20:22

Эксперт оценил будущие пенсии зумеров

20:00

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12
В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»
Сегодня 15:25 Вернулся живым
Поделиться

Ветераны СВО с нарушением опорно-двигательного аппарата смогли получить необходимую помощь.

фото: © филиал фонда "Защитники Отечества"

В Карелии поделились итогами проекта «Vремя Zавтра», направленного на поддержку ветеранов СВО с нарушением опорно-двигательного аппарата. Его участники прошли курс медицинской реабилитации и параллельно осваивали современные цифровые профессии, что позволило им не только укрепить здоровье, но и получить новые знания для профессионального развития.

Программа реализовывалась на базе Госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Проект реализован Правительством Республики Карелия и Общественной палатой России при поддержке карельского филиала фонда «Защитники Отечества».

Одним из участников стал ветеран СВО Дмитрий Андреев из Прионежского района. В октябре 2022 года он ушел добровольцем и проходил службу до июля 2023 года, за участие в боевых действиях награждён медалью «За освобождение Бахмута». Сегодня Дмитрий работает водителем-экспедитором и отмечает, что участие в проекте стало для него важным этапом личного роста и восстановления.

«Программа получилась разносторонней и по содержанию, и по эмоциям. Было интересно, познавательно, а главное — это возможность пройти реабилитацию и заняться своим здоровьем», — поделился Дмитрий.

Комплексная поддержка демобилизованных участников специальной военной операции — приоритет работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Филиал фонда «Защитники Отечества» в Карелии активно поддерживает ветеранов в период их адаптации к мирной жизни. Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению — от медицинской и психологической помощи до содействия в трудоустройстве и патриотическом воспитании.

«Для нас важно, чтобы участие в таких проектах помогало ветеранам не только восстановиться, но и двигаться дальше — к новым целям», — отметила Вера Фесенко, первый заместитель руководителя филиала фонда.

Для получения необходимой помощи нужно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия. Единый номер телефона филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10. Филиал фонда в Петрозаводске находится по адресу ул. Свердлова, д. 1. Социальные координаторы филиала фонда также работают во всех муниципальных образованиях республики.

Напомним, что государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и многое другое.

Обсудить (0) в ленту
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение