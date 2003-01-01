РЕКЛАМА
В Карелии завершилась вакцинация от гриппа
Сегодня 09:31 Медицина
Более половины населения республики привито от гриппа.

фото: © Столица на Онего

В Карелии подвели итоги прививочной кампании против гриппа в текущем эпидемическом сезоне. Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, прививки получили 319 230 человек, что составляет 61,5% от всего населения региона.

Среди привитых — 69 920 детей, это 70,5% от детского населения Карелии. Вакцинация также активно проводилась в мобильных пунктах, где привились 21 456 человек, из них 15 438 — в Петрозаводске.

— Создан надежный барьер на пути распространения инфекции. Благодарю жителей Карелии за ответственное отношение к вакцинации! Напомню, что прививка защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, — написал Охлопков.

Министр отметил, что была использована вся поступившая в республику вакцина.

Ранее врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при гриппе.

 

