В Карелии завершились всероссийские соревнования по парусному спорту (ФОТО)

Карельский спортсмен вошел в число лучших на соревнованиях по зимнему кайт-марафону на севере Онежского озера.

Как сообщили в Минспорта республики, в Медвежьегорском районе завершились традиционные соревнования по парусному спорту, зимний кайт-марафон «Транс-Онего» (ТОКЕ).

В нынешнем году за победу боролись почти 60 спортсменов. Участникам необходимо было преодолеть сложную дистанцию в 400 километров за 4 дня.

Победу в соревнованиях одержала команда «Северяне» в составе Владимира Лукьянова из Череповца и Эдуарда Радаева из Заполярного.

Серебро завоевала команда «Ginger jet» из Санкт-Петербурга в составе спортсменов Марии Рыжанковой и Бориса Филимонова.

На 3 месте — карельский спортсмен, Президент Федерации парусного спорта республики Дмитрий Никуличев и Президент Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов.