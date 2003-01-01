В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

Семь участников форума «Берег» получт гранты на реализацию своих проектов.

В Карелии завершил работу форум «Берег», в рамках которого для участников прошла образовательная, культурная и полезная программа. Последний день включил лекции и мастер-классы по пяти направлениям, а также встречу в формате открытого диалога с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в рамках программы «ГосСтарт.Диалог».

Досуговая программа включила мастер-классы по работе с эпоксидной смолой, звонарному искусству и составлению букетов. В рамках полезной программы участникам было предложено помочь в разработке пространства территории Дома молодёжи. Также для участников прошёл экскурсионный выезд на первый рубеж обороны Петрозаводска «Высота 168,5».

— Очень приятно быть здесь с вами, но одновременно жалко расставаться. Самое главное, что здесь произошло — это то, что вы стали единой командой Карелии. Вы — это наше будущее, и я отношусь к этому очень бережно, — сказал на закрытии форума первый заместитель главы Карелии, премьер-министр правительства Андрей Сергеев.

Результатом работы стало выявление ключевых потребностей молодёжи Карелии и выработка конкретных предложений от молодежи по улучшению ситуации в регионе. 25 участников защитили свои проекты перед экспертами в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты, а 7 инициатив были рекомендованы к получению грантовых средств.

— В списке победителей проекты, направленные на сохранение исторической памяти, работу с детьми с ОВЗ, развитие и поддержку добровольчества, спортивные проекты. Максимальную сумму поддержки в размере 720 000 рублей получил проект «Семейный спортивный фестиваль — Суоярви» Романа Диева. Общая сумма, рекомендованная экспертами — более 2,8 миллионов рублей, — рассказали организаторы форума.

Важной частью торжественной церемонии закрытия форума стала передача копии знамени Победы в Новгородскую область в рамках Всероссийской акции «Марш Знамени Победы». Акция призвана отдать дань уважения величайшему подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, и направлена, прежде всего, на формирование патриотических чувств у молодежи.

Копии важнейшего символа Великой Победы развернут по всей стране, а завершится Акция на Всероссийском патриотическом форуме в декабре 2025 года.