В Карелии завтра до плюс 10 градусов, без осадков

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В четверг, 12 апреля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем +5, +10 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -1, -6, местами до -10 градусов по Цельсию. Днем +5, +10.
В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Температура ночью -2, -4, а днем +6, +8 градусов.
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