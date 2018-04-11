В Карелии завтра до плюс 10 градусов, без осадков

В четверг, 12 апреля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем +5, +10 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, -6, местами до -10 градусов по Цельсию. Днем +5, +10.

В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Температура ночью -2, -4, а днем +6, +8 градусов.