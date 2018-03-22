В Карелии ждут соотечественников из Казахстана, Молдовы, Украины и Армении

В 2018 году Карелия планирует принять не менее 300 соотечественников, сообщает управление труда и занятости республики.

"В Карелии с 2011 года действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2018 году республика планирует принять в рамках реализации программы не менее 300 человек", - сказано в сообщении ведомства.

С начала 2018 года на учет в качестве участников программы и членов их семей уже поставлено порядка 40 соотечественников. "76,9 % из них были знакомы с Карелией, проживая в республике по разрешению на временное проживание и виду на жительство, и сделали вполне осознанный выбор места постоянного проживания в России, приняв решение перевезти в Карелию свои семьи", - отмечают в управлении.

Ожидается прибытие в Карелию семей из Казахстана, Молдовы, Украины и Армении. Их переселение в нашу республику было согласовано в предыдущие годы.

"Мы рассматриваем программу переселения соотечественников как эффективный и конструктивный инструмент решения вопроса дефицита кадров в некоторых сферах. Более 80% из прибывающих соотечественников имеют профессиональное образование, их специальности востребованы в республике. Как правило, семьи соотечественников приезжают с детьми. Дети получают образование и остаются работать в Карелии", - говорит начальник управления труда и занятости Елена Фролова.

Соотечественники, прибывшие в Карелию, могут рассчитывать на компенсацию затрат на проживание в общежитии или центре временного размещения в течение года обустройства в республике, компенсацию расходов на прохождение медосвидетельствования для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Медицинским работникам, которые не менее года трудились в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Карелии, полагается единовременная выплата.

"Участникам государственной программы и членам их семей, заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения Республики Карелия, при условии успешного освоения образовательной программы за полный год обучения будет выплачиваться ежегодная стипендия в размере 10 тысяч рублей", - отмечают также в ведомстве.

На оказание мер государственной поддержки соотечественникам в Карелии в 2018 году из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 1,5 млн рублей.