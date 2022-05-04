В Карелии женщина обокрала спящую пенсионерку и продолжила застолье

Жительница Кеми подозревается в краже денег у пожилой подруги.

Полицейские Кемского района установили подозреваемую в краже 3 350 рублей — 52-летнюю местную жительницу. О происшествии заявила ее 61-летняя знакомая, сообщили в МВД Карелии.

Старшая подруга несколько дней подряд захаживала в гости к приятельнице. Общение постоянно сопровождалось употреблением алкоголя, несмотря на то что принимающая сторона была крайне стеснена в деньгах. В один из дней пенсионерка приготовила наличность для оплаты коммунальных услуг, положила деньги в карман, но до пункта оплаты не дошла, вновь заглянула в дом к младшей подруги. Там она между делом продемонстрировала, что имеет деньги, а затем, традиционно проведя досуг нездоровым образом, уснула в гостях. Спустя некоторое время, уже у себя дома, обнаружив пропажу 3 350 рублей, кемлянка решила обратиться в полицию.

По версии следствия, не имеющая постоянного источника дохода и ранее судимая за кражу 52-летняя подозреваемая похитила деньги из кармана куртки, чтобы продолжить застолье.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, жительница Карелии забрала оставленный на прилавке кошелек и стала фигуранткой уголовного дела.