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Новости. Криминал
10:22, 26 Марта 2018

В Карелии женщина оштрафована за хитроумный обман пенсионера

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Пудожский районный суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве и приговорил ее к 260 тысячам рублей штрафа, сообщает прокуратура Карелии.

В 2016 году жительница Пудожского района убедила своего 75-летнего знакомого одолжить ей крупную сумму под проценты на один месяц, не намереваясь отдавать долг. Ранее она оказывала пенсионеру помощь в составлении заявлений в различные государственные органы и в суд.

Женщина заранее спланировала преступление, создала себе алиби на время снятия потерпевшим денег с банковского счета, а также обеспечила себя документами с его настоящей подписью, чтобы изготовить фальшивые доказательства в свою пользу.

Получив от пенсионера в помещении банка более 88,4 тысячи рублей, злоумышленница передала ему письменную расписку, в которой указала неверные личные данные, чтобы долг было невозможно взыскать в судебном порядке.

Саму расписку она затем оспаривала в суде, поскольку в ней указаны чужие паспортные данные, и утверждала, что подготовила эту расписку в качестве образца. Подсудимая также отрицала факт получения денег от потерпевшего. По ее версии, он передал указанную сумму другой гражданке, которая в суде дала соответствующие свидетельские показания и представила расписку о получении пенсионером от нее суммы долга с процентами.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств данные утверждения были полностью опровергнуты в судебном заседании.

Суд приговорил женщину к штрафу в 260 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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