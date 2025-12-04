В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

Полиция Лахденпохского района возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после заявления 63-летней местной жительницы, которая перевела злоумышленникам более 2,8 миллиона рублей.
Ущерб сложился из личных сбережений женщины и средств, взятых ею по кредиту под залог квартиры.
В конце октября женщине позвонил неизвестный, позвонивший по поводу «замены водяного счётчика». Под предлогом подтверждения записи он запросил код из SMS, который жертва продиктовала. Женщина продиктовала цифры неизвестному и на заднем плане услышала странные фразы: «давай быстрее», «проверяем кредитную историю», «наличие недвижимости». Испугавшись, пенсионерка прекратила разговор, сообщает полиция Карелии. Позднее, получив сообщение о «несанкционированном входе» на «Госуслуги», она связалась с указанным номером «поддержки».
Со связью последовательно выходили якобы сотрудник Роскомнадзора, «специалист по финансовому мониторингу» и «следователь». Они убедили женщину, что от её имени оформлена доверенность на преступника в розыске, и для «защиты» средств их нужно перевести на «счета Центрального банка». Под руководством мошенников заявительница установила на телефон вредоносное приложение, маскирующееся под банковское, и перевела через него:
— Более 1 700 000 рублей личных накоплений;
— Свыше 1 000 000 рублей, полученных по оформленному под давлением кредиту под залог квартиры.
После этого злоумышленники порекомендовали удалить все приложения и переписки и перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
В ведомстве в очередной раз призывают граждан быть бдительными:
— Никогда и никому не сообщать коды из SMS, пароли и паспортные данные;
— Не устанавливать неизвестные приложения по ссылкам от сомнительных лиц;
— Не переводить деньги на «защитные» или «резервные» счета и не оформлять кредиты по указаниям неизвестных;
