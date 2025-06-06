В Карелии экс-замдиректора ДЮСШ потратила на фиктивного тренера 200 тысяч рублей и избежала тюрьмы

Суд вынес решение о наказании для бывшего заместителя директора спортивной школы в Петрозаводске.

Петрозаводский суд признал заместителя директора ДЮСШ Прионежского муниципального района виновной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ее лишили права занимать важные управляющие должности на государственной службе. Женщина полностью признала свою вину.

Следствие и суд установили, что в 2022 году она воспользовалась своим положением и фиктивно устроила на должность тренера по теннису в школе человека, который не имеет ни профильного образования, ни опыта работы тренером.

«Она внесла заведомо ложные сведения в официальные документы о создании спортивной секции по настольному теннису, количестве занимающихся в ней детей и отработанных рабочих часах фиктивно трудоустроенным ею тренером, который фактически своих трудовых обязанностей не исполнял», — сообщили в Следственном комитете по РК.

Злоумышленница сфабриковала документы, чтобы начислять «работнику» заработную плату и другие выплаты, что привело к необоснованному расходу бюджетных средств на сумму более 200 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в Петрозаводске суд не стал отправлять в колонию экс-директора санатория «Марциальные воды» Зоряну Левину