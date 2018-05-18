В Карелии женщина пришла в отдел полиции и ударила участкового

В Пряже женщина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника внутренних дел, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, вечером 26 апреля 52-летняя жительница Пряжи в состоянии алкогольного опьянения пришла в участковый пункт полиции. Там женщина стала высказывать участковому претензии, а затем ударила его рукой.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.