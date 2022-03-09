В Карелии женщина с двумя детьми не могла получить жилье из-за ошибки чиновников

Жительница Сортавалы вынуждена была жить в старом аварийном доме, потому что не могла доказать, что нуждается в жилье, так как по документам чиновники ей уже как бы дали квартиру, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы в ходе рассмотрения обращения жительницы района выявила нарушения жилищного законодательства.

Установлено, что женщина с двумя детьми на основании договора социального найма проживала в одной из квартир дома, расположенного в поселке Ниэмелянхови Хаапалампинского сельского поселения.

В 2015 году в ходе разграничения собственности на муниципальное имущество жилой дом был передан в собственность Сортавальского района.

Впоследствии жилой дом признали аварийным, тогда же женщина встала на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако в ходе мероприятий по переселению из аварийного жилья была выявлена ошибка в документах, согласно которым в ее пользовании находилась квартира, фактически переданная в собственность ее соседям, что не позволяло женщине подтвердить статус нуждающейся в жилом помещении.

Данная ситуация сложилась по вине должностных лиц администрации района, которые допустили техническую ошибку при формировании федеральной информационной системы и внесении сведений в ЕГРН, указав не тот номер квартиры.

В этой связи прокуратура города в адрес главы администрации Сортавальского муниципального района внесла представление, по результатам рассмотрения которого нарушение было устранено: техническую ошибку исправили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а женщина смогла документально подтвердить статус нуждающейся в жилом помещении.