В Карелии женщина с двумя мужчинами ночью вывезли с предприятия оборудование и сдали в металлом

В Кондопоге трое черных металлистов украли с территории предприятия электродвигатель и детали оборудования.
В кондопожскую полиции обратились работники одного из производственных предприятий с заявлением о краже. Из вспомогательного помещения пропали электродвигатель и детали оборудования. Сумма ущерба превысила 25 000 рублей.
Оперативники провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и в результате установили подозреваемых. Ими оказались жители Кондопоги — 39-летняя женщина, 37-летний и 52-летний мужчины.
В полиции подозреваемые пояснили, что занимаются сбором и сдачей металла. На территорию предприятия проникли в ночью, похищенные изделия погрузили в машину, сдали их в пункт приема металлолома. Полученные деньги — около 5 000 рублей — разделили и потратили на собственные нужды.
Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.
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