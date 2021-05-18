В Карелии женщина с купленными правами нарушила ПДД и попала под суд

В Кондопожском районе осудили петрозаводчанку, которая ездила по купленным правам, сообщили в городской судебной инстанции.

Так, жительница Петрозаводска по интернету заказала поддельное водительское удостоверение на свое имя и получила его через курьера доставки. После чего незаконно использовала его. В один из дней декабря 2020 года после управления автомобилем совершила административное правонарушение и, достоверно зная о том, что имеющееся у нее водительское удостоверение является поддельным, предъявила его инспектору ГИБДД, который пресек дальнейшее использование поддельного удостоверения, изъяв его у обвиняемой.

За использование поддельных водительских прав в отношении жительницы столицы Карелии было возбуждено уголовное дело, которое позже было передано для рассмотрения в суд.

В связи с тем, что обвиняемая ранее не была судима и совершила преступление небольшой тяжести, а также раскаялась в содеянном, способствовала раскрытию и расследованию преступления, суд посчитал возможным прекратить уголовное дело, поскольку вследствие деятельного раскаяния женщина перестала быть общественно опасной.