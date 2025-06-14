В Карелии женщина сломала руку и выиграла в суде 150 тысяч рублей компенсации

Кемский районный суд вынес решение о компенсации морального ущерба женщине после падения на тротуаре.

Прокурор потребовал в суде компенсацию в размере 150 тысяч рублей для пострадавшей, которая упала и сломала руку на заледеневшем тротуаре. Об этом рассказали в пресс-службе судов.

Суд встал на сторону женщины. Компания-подрядчик, которая занималась уборкой льда, должна выплатить 150 тысяч рублей за нанесенный вред. Прокурор доказал, что женщине потребовалась медицинская помощь только потому, что компания не выполнила свои обязанности.

Администрацию района привлекли к делу, потому что участок дороги, где пострадала горожанка, относится к их сфере ответственности.