В Карелии женщина ударила ножом в грудь знакомого и пошла под суд

В Кеми будут судить рецидивистку, обвиняемую в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого мужчины.

По сообщению Следкома Карелии, завершено расследование уголовного дела в отношении 35 - летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, в одну из ночей января обвиняемая, находясь в квартире жилого дома в Кеми, в ходе ссоры нанесла удар ножом в грудь знакомому мужчине. Потерпевшего доставили в больницу, оказали квалифицированную медицинскую помощь. По заключению экспертов причиненное потерпевшему ранение грудной клетки квалифицировано как тяжкий вред здоровью по признаку опасного для жизни.

Установлено, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие преступления.

В настоящее время по уголовному делу следователем собраны исчерпывающие доказательства совершения обвиняемой инкриминируемого деяния. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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