В Карелии женщина убила ножом в шею знакомую

По предварительным данным, жительница Беломорска не выжила. Возбуждено уголовное дело.

Вчера, 23 июня, в Беломорске примерно в 14:00 женщина 1983 года рождения поссорилась со своей знакомой и ударила ее в шею ножом. Известно, что они вместе распивали алкогольные напитки. Пострадавшая скончалась на месте преступления. Об этом рассказали «Столице на Онего» в Следственном комитете Карелии.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее об этой истории в своих социальных сетях сообщил беломорский врач Максим Федоров. По его словам, ночью полицейские привезли женщину с психическим расстройством, которая нанесла смертельное ножевое ранение в шею своей знакомой, у которой также ранее диагностировано психическое заболевание. Женщина отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В Следкоме информацию о психических расстройствах нападавшей и ее жертвы не стали комментировать.