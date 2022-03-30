В Карелии женщина ушла из гостей с картой заснувшей подруги и устроила себе еще одно застолье

В Кеми рецидивистка обокрала подругу, которая заснула во время застолья.

В кемскую полицию обратилась 49-летняя горожанка и сообщила о хищении 2 150 рублей с банковской карты. Женщина пояснила, что собиралась отправиться в магазин за покупками и обнаружила пропажу карты. Затем на мобильный телефон ей поступили СМС-уведомления о списании денег. Подозрений, кто мог совершить кражу, у женщины не было, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к краже причастна знакомая потерпевшей – 52-летняя ранее судимая местная жительница. Накануне обнаружения пропажи она заходила к приятельнице домой и распивала с ней спиртные напитки. В ходе застолья хозяйка квартиры заснула. А гостья, по версии полиции, воспользовалась этим, забрала её банковскую карту и ушла. В дальнейшем подозреваемая расплачивалась по ней в магазинах, приобретая алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске трех подростков будут судить за кражу денег с банковских карт.