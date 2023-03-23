В Карелии женщина воткнула нож в живот собутыльника и получила условный срок

Пудожский районный суд призвал местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого.

Суд установил, что пудожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире потерпевшего, в ходе ссоры с последним, ударила его ножом в живот. В результате мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает объединеная пресс-служба судов республики в своем телеграм-канале.

В судебном заседании женщина свою вину признала полностью, от дачи показаний отказалась.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

В результате суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, пьяный житель Петрозаводска зарезал молодого человека, который громко разговаривал на остановке.