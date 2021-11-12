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В Карелии женщина воткнула нож в живот соседа после отказа покинуть ее дом по-хорошему

Новости. Криминал
08:05, 07 Декабря 2021
фото: © unsplash

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Жительница Кондопоги ранила своего соседа, с которым поссорилась в время пьяного застолья.

В кондопожскую полицию поступило сообщение от работников медучреждения. В больницу в тяжелом состоянии был доставлен 50-летний пациент с проникающей колото-резаной раной живота, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили, что ранила мужчину его 58-летняя соседка. Женщина созналась в содеянном.

Как выяснилось, в день преступления в больницу мужчина находился у нее дома. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора. Хозяйка попросила гостя уйти, он грубо ответил, тогда женщина схватила нож и нанесла ему удар в живот. Вовремя подоспевшие медики успели оказать пострадавшему помощь, он был экстренно госпитализирован.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Несдержанной кондопожанке грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее жительница поселка Карелии поссорилась с сыном и зарезала его.

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