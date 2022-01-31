В Карелии женщина взяла кредит на сестру и потратила деньги на свои удовольствия

Жительницы Прионежского района сфотографировала паспорт своей родственницы и взяла микрокредит через Интернет.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась 26-летняя жительница Беломорского района и рассказала, что узнала от специалиста микрокредитной организации о задолженности в размере 9 000 рублей. Женщины выяснила, что она не платит по обязательствам уже в течение полугода. При этом беломорчанка не оформляла на себя никаких займов. Однако, услышав от работника компании свои паспортные данные, она предположила, что персональная информация каким-то образом попала в руки аферистов.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в сложившейся ситуации и установили, что к преступлению причастна сестра потерпевшей – 29-летняя жительница Прионежского района. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что, когда гостила на севере Карелии у близкой родственницы, без спроса сделала фотографии ее паспорта. Затем, по версии полиции, используя добытые незаконным путём сведения, сельчанка дистанционно посредством сети Интернет оформила на сестру кредит. Деньги она потратила на личные нужды, а закрывать долговые обязательства перед микрофинансовой организацией не стала.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

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