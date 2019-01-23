В Карелии житель Финляндии на Audi протаранил ВАЗ

В Олонецком районе иномарка при обгоне врезалась в ВАЗ, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник на 5 км автодороги Мегрега-Верховье 24-летний житель Финляндии на Audi A4 при обгоне врезался в "ВАЗ-2104".

В ДТП получил травмы 31-летний водитель ВАЗа, который был доставлен в больницу.