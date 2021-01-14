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В Карелии житель Питкяранты, где из-за морозов произошла авария на водопроводе, умер на роднике (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:50, 15 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Нетипичная Питкяранта"/vk.com/netipovapyatka
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Несчастный случай произошел в Питкяранте, где мужчина пришел за водой на родник и умер, подняв канистру.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" сообщается, что сегодня утром в Питкяранте около 8.30 на роднике, где построена крутая лестница, умер 70-летний мужчина.

"Он был один, вероятно, приехал на машине. Набрал воды и поднял первую партию канистр наверх. Потом спустился с пустыми канистрами и упал. Очевидцы помогали работникам скорой помощи поднять его наверх. Смерть мгновенная", – сообщается в паблике.

В МВД Карелии подтвердили, что сегодня утром поступила информация о смерти мужчины 1950 года рождения на улице в Питкяранте.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. На территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим. Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств аварии на сетях из-за морозов.

Вопросами аварии на водопроводе заинтересовался генпрокурор России, карельский Следком и республиканская прокуратура.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-15 13:06:22
Щас у либерды истерика начнется.
Off
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театральный критик, ну ты идиот.
Гость
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