В Карелии жители дома, где лед упал на голову ребенка, вступились за управляющую компанию

Жители дома в поселке Рабочеостровск, где упавшая с крыши сосулька травмировала ребенка, посчитали, что в этом нет вины управляющей компании.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» председатель госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Жители в один голос говорили: не наказывайте управляющую компанию. Почему? В этом же доме расположена администрация и управляющая компания. Она снег убирала. Все убрали, остался один кусок наледи. Он упал с крыши, ударился об козырек, и от козырька отскочила льдинка и попала в мальчика… Жители стали горой на сторону этой управляющей компании, потому что она добросовестно работает», — сказал Темнышев.

Как сообщалось ранее, это ЧП произошло 20 марта — с крыши 3-этажного многоквартирного дома упал кусок льда. Находившийся внизу 10-летний мальчик получил травмы головы. Прокуратура признала неудовлетворительной работу управляющей компании.