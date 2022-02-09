В Карелии жители Медвежьегорска смогут приобщиться к спорту (ФОТО)

Главы администрации Медвежьегорского района Максим Антипов рассказал о ходе работ в местном физкультурно-оздоровительном комплексе.

Сейчас в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске производится монтаж спортивного оборудования: устанавливаются тренажеры, подъемные баскетбольные щиты, перегородки для спортзала с электроприводом, боксерский ринг, шведские стенки и так далее. Закуплен спортивный инвентарь. Об этом сообщил в соцсети Максим Антипов.

Он рассказал, что на первом этаже спортивного комплекса расположен большой универсальный зал, а также зал для гимнастики и самбо, раздевалки, буфет. На втором этаже — тренажёрный зал, раздевалки с душевыми, административные и медицинские кабинеты. На третьем — технические помещения.

Максим Антипов заявил, что в спорткомплексе будут созданы условия для занятий самбо, дзюдо, боксом, художественной гимнастикой, волейболом, футболом, баскетболом, а также настольным и большим теннисом.