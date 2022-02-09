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В Карелии жители Медвежьегорска смогут приобщиться к спорту (ФОТО)

Новости. Общество
18:40, 09 Февраля 2022
фото: Максим Антипов / ВК

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Главы администрации Медвежьегорского района Максим Антипов рассказал о ходе работ в местном физкультурно-оздоровительном комплексе.

Сейчас в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске производится монтаж спортивного оборудования: устанавливаются тренажеры, подъемные баскетбольные щиты, перегородки для спортзала с электроприводом, боксерский ринг, шведские стенки и так далее. Закуплен спортивный инвентарь. Об этом сообщил в соцсети Максим Антипов.

Он рассказал, что на первом этаже спортивного комплекса расположен большой универсальный зал, а также зал для гимнастики и самбо, раздевалки, буфет. На втором этаже — тренажёрный зал, раздевалки с душевыми, административные и медицинские кабинеты. На третьем — технические помещения.

Максим Антипов заявил, что в спорткомплексе будут созданы условия для занятий самбо, дзюдо, боксом, художественной гимнастикой, волейболом, футболом, баскетболом, а также настольным и большим теннисом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2022-02-09 19:34:08
Теперь хорошо бы в Медгору после министра спорта Антипова, поставить главой администрации кого ни будь из сферы ЖКХ, для строительства городских очистных.
Os
2022-02-09 18:57:05
Чего-то веб-камера хода строительства ФОК Динамо в Петрозаводске перестала работать.
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