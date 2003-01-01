Две петрозаводчанки подарили мошенникам более 1,9 млн рублей

Аферисты представились силовиками и «кураторами-брокерами».

В Петрозаводске две горожанки лишились более 1,9 млн рублей из-за аферистов.



Женщина 52-х лет перевела мошенникам 1,68 млн руб. после звонка лжесиловиков. По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Еще одна 45-летняя горожанка лишилась свыше 270 тыс. рублей, доверившись «кураторам-брокерам» с сайта знакомств. По этому случаю проводится проверка.



Полиция Карелии напомнила, что мошенники могут представляться сотрудниками силовых структур, банков и различных организаций.