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Новости. Криминал
08:05, 02 Августа 2018
фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Карелии злодей представился полицейским и отобрал у пенсионерки 700 тысяч рублей

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Злоумышленник вошел в квартиру пожилой пары в Сегеже, запугал ее обитателей и забрал все сбережения.

 

Сотрудники сегежской полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщает МВД по Карелии. У пожилых супругов были похищены 700 000 рублей.

Как сообщают в полиции, поздним вечером в квартиру, где проживали 92-летняя жительница Сегежи и ее супруг, вошел мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Во время разговора он неожиданно заявил, что обманул хозяев, а на самом деле является бывшим заключенным, неоднократно отбывал наказание за различные преступления, а сейчас ему очень нужны деньги.

Испугавшись угроз, пожилая женщина сходила в другую комнату и принесла 5000 рублей. Сказав, что эта сумма его не устраивает, злоумышленник направился к "тайнику", где пара хранила свои сбережения. Хозяйка квартиры попыталась ему помешать, но мужчина ударил ее и оттолкнул. После этого он достал коробку, в которой хранились сбережения супругов, забрал 700 000 рублей и скрылся. 

Сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого в столице Карелии. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, он находится в СИЗО.

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