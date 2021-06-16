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В Карелии злодей с ножом «обчистил» магазин

Новости. Криминал
15:47, 17 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Подозреваемый в разбойном нападении на магазин был задержан.

Днём 16 июня на пульт Олонецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина на улице Пролетарской. Было установлено, что посетитель, угрожая ножом продавцу, похитил выручку из кассы. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Получив приметы злоумышленника, сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими направились на его поиск. Подозреваемый был обнаружен и задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли автовокзал в городе Карелии от убежденного алкоголика

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