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В Карелии злостного неплательщика алиментов приставы отправили на работу

Новости. Общество
09:53, 17 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

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Задолжавший своему ребенку 400 тысяч рублей по алиментам, житель Карелии был отправлен на работу и предупрежден о дальнейшей уголовной ответственности, сообщили в УФССП республики.

В отделении судебных приставов Карелии возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с должника. Согласно решению суда он обязан выплачивать алименты в размере ¼ части от всех видов дохода на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Мужчина длительное время алименты не выплачивал, в результате задолженность составила более 400 тысяч рублей. Судебные приставы попытались найти должника и призвать к ответственности, но он скрылся.

В ходе розыскных мероприятий должник был установлен и препровожден к судебному приставу, который составил в отношении него протокол об административном правонарушении.

В дальнейшем суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание сроком на 20 часов обязательных работ.

Если должником не будет сделано правильных выводов, в дальнейшем он может быть привлечен к уголовной ответственности.

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