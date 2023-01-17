В Карелии злостный алиментщик по приговору суда поработает на государство

Жителя Карелии приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание 11-летней дочери.

Суд в Пудожском районе вынес приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в неуплате алиментов



Установлено, что с июня по ноябрь 2022 года безработный мужчина без уважительных причин не выполнял решение суда и не оплачивал содержание своей 11-летней дочери.



При этом, пишет прокуратура Карелии, он имел доход от неофициальных заработков.



В судебном заседании мужчина вину признал полностью и раскаялся. Приговор - семь месяцев исправительных работ. 5% заработка каждый месяц будут удерживать в пользу дочери осужденного.



Приговор суда вступил в законную силу.