В Карелии злостный алиментщик по приговору суда поработает на государство

Жителя Карелии приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание 11-летней дочери.
Суд в Пудожском районе вынес приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в неуплате алиментов
Установлено, что с июня по ноябрь 2022 года безработный мужчина без уважительных причин не выполнял решение суда и не оплачивал содержание своей 11-летней дочери.
При этом, пишет прокуратура Карелии, он имел доход от неофициальных заработков.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью и раскаялся. Приговор - семь месяцев исправительных работ. 5% заработка каждый месяц будут удерживать в пользу дочери осужденного.
Приговор суда вступил в законную силу.
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