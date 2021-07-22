В Карелии злоумышленники организовали кражу форели на миллионы рублей

Злоумышленники похитили форель из садков-хранилищ, однако в итоге сами попались в руки правоохранительных органов.

Полиция Кондопожского района расследовала и направила в суд 4 уголовных дела по фактам хищения и покушения на хищение товарной форели, принадлежащей форелеводческому хозяйству. Об этом сообщает МВД.

По версии следствия, двое граждан сговорились с двумя работниками хозяйства и похитили рыбу из садков-хранилищ. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей. В настоящее время ущерб обвиняемыми возмещён.

Ранее сообщалось, что более 4,1 млн мальков форели ввезли в Карелию из Финляндии.