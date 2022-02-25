В Карелии злоумышленники пробрались в алкогольный магазин

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в проникновении в алкогольный магазин.

На днях поздним вечером сработала сигнализация охраняемого магазина, который специализируется на продаже алкогольной продукции, сообщают в Росгвардии.

При осмотре объекта были обнаружены следы пребывания непрошеных гостей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по записям камер видеонаблюдения установили, что к нарушению причастны двое молодых людей. Далее росгвардейцы приступили к отработке близлежащей территории и обнаружили граждан, схожих по приметам. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции и наряд патрульно-постовой службы, которому росгвардейцы передали подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы поймали магазинных похитителей.