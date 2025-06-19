В Карелии значительно подорожали мясо и сладости

Центробанк назвал причины роста цен на данные продукты в республике.

В Росстате опубликовали результаты мониторинга цен на продукты и непродовольственные товары в Карелии.

Как рассказали в ведомстве, за месяц в республике больше всего подорожали мясопродукты (на 3%) и кондитерские изделия (на 2,1%). Также выросли цены на парфюмерию и косметику.

В Центробанке отметили, что увеличение цен на мясопродукты произошел из-за возросших расходов производителей и переработчиков на корма, оплату труда и обслуживание оборудования. Также росту цен поспособствовало повышение спроса на эту продукцию, связанное с потеплением и длинными майскими выходными.

– Цены в республике в мае росли в основном из-за того, что рост издержек у производителей и поставщиков отдельных товаров и услуг оставался высоким. В целом по стране внутренний спрос постепенно снижается, в том числе, за счет охлаждения потребительского кредитования, но все еще опережает возможности предложения. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок в экономике, – сказала руководитель направления экономического отдела Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Оксана Мамонова.

Вместе с тем в республике подешевели яйца, молочная продукция, овощи и фрукты. Как отметили в Центробанке, овощи и фрукты подешевели, в том числе, за счет укрепления рубля, которое привело к снижению цен на импортные поставки. Благодаря увеличению производства яиц цены на них продолжили снижаться.

Непродовольственные товары дешевели в Карелии второй месяц подряд. В мае в связи с укреплением рубля у производителей и поставщиков сократились издержки на закупку импортных смартфонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров, электрочайников, пылесосов и компонентов для их производства. В результате цены на эти товары снизились. Из-за сокращения спроса подешевели подержанные импортные автомобили.