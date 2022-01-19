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В Карелиястате перечислили заслуги Ирины Мирошник, ставшей новым руководителем ведомства

Новости. Общество
09:43, 20 Января 2022

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Бывшую главу Петрозаводска Ирину Мирошник, ставшую руководителем Карелиястата, при ее назначении на новый пост охарактеризовали как грамотного руководителя.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кандидатуру Мирошник утверждали в министрстве экономического развития Российской Федерации. Приказ о ее назначении подписал министр Максим Решетников.

«Зарекомендовала себя как грамотный руководитель, реализовавший значимые для жителей города проекты и программы. Внесла большой личный вклад в развитие местного самоуправления», — отметили в Карелиястате.

Как сообщалось ранее, Мирошник вступила в должность руководителя Карелиястата 18 января.

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