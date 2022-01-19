В Карелиястате перечислили заслуги Ирины Мирошник, ставшей новым руководителем ведомства

Бывшую главу Петрозаводска Ирину Мирошник, ставшую руководителем Карелиястата, при ее назначении на новый пост охарактеризовали как грамотного руководителя.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Кандидатуру Мирошник утверждали в министрстве экономического развития Российской Федерации. Приказ о ее назначении подписал министр Максим Решетников.
«Зарекомендовала себя как грамотный руководитель, реализовавший значимые для жителей города проекты и программы. Внесла большой личный вклад в развитие местного самоуправления», — отметили в Карелиястате.
Как сообщалось ранее, Мирошник вступила в должность руководителя Карелиястата 18 января.
Комментарии