В Карелиястате перечислили заслуги Ирины Мирошник, ставшей новым руководителем ведомства

Бывшую главу Петрозаводска Ирину Мирошник, ставшую руководителем Карелиястата, при ее назначении на новый пост охарактеризовали как грамотного руководителя.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кандидатуру Мирошник утверждали в министрстве экономического развития Российской Федерации. Приказ о ее назначении подписал министр Максим Решетников.

«Зарекомендовала себя как грамотный руководитель, реализовавший значимые для жителей города проекты и программы. Внесла большой личный вклад в развитие местного самоуправления», — отметили в Карелиястате.

Как сообщалось ранее, Мирошник вступила в должность руководителя Карелиястата 18 января.