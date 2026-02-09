В Карелиястате рассказали, в каких отраслях больше всего убыточных предприятий

Ведомство опубликовало обновленные данные о количестве прибыльных и убыточных предприятий Карелии.

Ранее мы уже рассказывали, что по итогам десяти месяцев 2025 года Карелия оказалась среди лидеров в Северо-Западном федеральном округе по доле убыточных предприятий.

Данные свежего отчета Карелиястата от 9 февраля это подтверждают. Так, за январь–ноябрь 2025 года доля прибыльных организаций составила 51,6%, убыточных — 48,4%. Отметим, что ведомство не учитывало малый бизнес. За год резко снизился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль всех предприятий минус их убыток) организаций. Если за январь–ноябрь 2024 года он составил около 53 млрд рублей, то за тот же период 2025 года всего 8,2 млрд. То есть снижение в разы. Организациями республики с января по ноябрь получено прибыли на сумму 29,3 млрд рублей, убытка — 21,1 млрд рублей.

Простыми словами, в 2025 году компании в целом остались с прибылью, но она очень маленькая по сравнению с прошлым годом. Экономика испытывает трудности: зарабатывает лишь чуть больше половины компаний, и их прибыль едва перекрывает убытки остальных. И опять же отметим, что здесь не учтен малый бизнес, где ситуация может быть еще сложнее.

Хуже всего дела, если верить таблице Карелиястата, у гостиниц и предприятий общественного питания. Среди них доля убыточных — 85,7%. Лучше всего ситуация, как ни странно, в строительстве — здесь доля прибыльных компаний 71,4%. Остальные данные смотрите в таблице.



По данным Карелиястата, по состоянию на конец ноября 2025 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по полученным займам и кредитам) организаций составила 228,9 млрд рублей. В составе суммарной задолженности 57,7% составила задолженность по полученным кредитам банков и займам.

Ранее Минэк Карелии сообщал, что доля убыточных организаций в Карелии снижается.